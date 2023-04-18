AK Partili Karaaslan, Mardin Büyükşehir Belediyesinin programına katıldı:

MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhurbaşkanı'mızın şehirlerimize yönelik yaptığı güçlü hamleler ile hiçbir şehrimiz diğer bir şehrimizden eksik olmadı." dedi.

Karaaslan, Mardin Büyükşehir Belediyesince alınan 11 otobüsün hizmete alınması dolayısıyla merkez Artuklu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törende, Mardin'de vatandaşların şehirdeki imkanlarını artıran, sorunları hızla çözen bir anlayışı takdirle takip ettiklerini söyledi.

Filoya katılan 11 otobüsle Mardin'de ulaşım konusundaki sorunların büyük kısmının çözüleceğini kaydeden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Şehrimizde her geçen gün devam eden yeniliklerin, müjdelerin, çalışmaların, projelerin ve yatırımların gerçekleşiyor olmasının elbette şehir hayatına etkisi çok büyük. Cumhurbaşkanı'mızın şehirlerimize yönelik yaptığı güçlü hamleler ile hiçbir şehrimiz diğer bir şehrimizden eksik olmadı. Şehirlerimiz geliştikçe büyüdükçe kalkındıkça Türkiye'nin gelişmesi büyümesi ve kalkınması mümkündür. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- "Yolcu taşıma kapasitesi 4 binden 6 bin 800 kişiye çıkacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da yeni otobüsleri hizmete sokmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehrin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi için her sektörde gayret sarf ettiklerini aktaran Demirtaş, kent içi ve ilçeleri arasındaki ulaşımda da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Demirtaş, "Yolcu taşıma kapasitesi 4 binden 6 bin 800 kişiye çıkacak. Tüm ilçelerimiz arasındaki seferlerimizi de kesintisiz olarak gerçekleştirme imkanına kavuşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Karaaslan, Demirtaş ve beraberindekiler hizmete alınan yeni otobüsleri inceledi.

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