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Mardin'de süt üreticilerine 1000 süt sağım makinesi desteği verildi

AA

Mardin'de süt üreticilerine 1000 süt sağım makinesi desteği verildi

MARDİN (AA) - Mardin'de süt üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen "El Değmeden Hijyenik Sütler Projesi" kapsamında üreticilere 1000 süt sağım makinesi desteği sağlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında müdürlük bahçesinde tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri projeyle bölgenin süt üretimine ciddi katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında il genelinde bin üreticiye bu makinelerden verdiklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz bu vesileyle daha temiz ve hijyenik süt elde etmiş olacak. Aile ve çocuklarını da daha fazla vakit ayırmış olacak. Bunun yanında daha fazla miktarda süt elde etmiş olacak. Geldiğimiz günden beri hem valilik hem belediye olarak hem şehirdeki hem kırsaldaki vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza tarımsal destek alanlarında 145 milyon lira civarında katkıda bulunduk. İnşallah desteklerimiz daha da devam edecek."

Konuşmanın ardından üreticilere makineleri verildi.



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