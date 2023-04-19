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Mardin Valisi Demirtaş,1040 rakımlı üs bölgesinde güvenlik güçleriyle iftar yaptı

AA

Mardin Valisi Demirtaş,1040 rakımlı üs bölgesinde güvenlik güçleriyle iftar yaptı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 1040 rakımlı üs bölgesinde güvenlik güçleriyle orucunu açtı.

Vali Demirtaş, Mardin-Diyarbakır kara yolundaki Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Üs Bölgesi'nde nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir'den bilgi alan Demirtaş, güvenlik korucuları ile görüştü.

Demirtaş, nöbet tutulan tepede hazırlanan iftar sofrasında güvenlik güçleri ile iftar yaptı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu kaydeden Demirtaş, her gün bir ilçede iftar yaptıklarını söyledi.

Bugün de güvenlik güçleri ile iftarda bir araya geldiklerini aktaran Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde İçişleri Bakanlığı başkanlığında güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bölgenin, özellikle Mardin'in bir huzur adasına dönüştüğünü aktardı.

Demirtaş, "Ramazan ayını huzur içerisinde geçirdik, inşallah bayramı da öyle geçireceğiz. Bunda güvenlik kuvvetlerimizin çok büyük bir katkısı var. Onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu katıldı.

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