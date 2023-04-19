Mardin'de Ezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

Güven Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde düzenlenen programda renkli kıyafetler giyen Ezidiler halay çekti, kültürlerini yansıtan yöresel yemekler dağıttı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı kutlamada, mezarlıklar da ziyaret edildi.

Bayramı kutlamak için Midyat’ta gelen Yasemin Kartal, her yıl bu bayramı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Bu bayramı her yıl nisan ayının ikinci çarşamba günü kutladıklarını ifade eden Kartal, dünyanın her yerinden bu bayramı kutlamak için gelindiğini aktardı.

Hamit Çelik de Almanya'dan buraya bayramı kutlamak için geldiğini belirtti.





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