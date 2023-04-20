Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, Ramazan Bayramı mesajı

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MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçirilen ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşıldığını belirtti.



6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı hüzünlü karşıladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin şehirlerini terk etmek zorunda kaldığı afetin acısını yüreklerimizde hissediyoruz. Midyat Belediyesi olarak depremin ilk gününden bu yana vatandaşlarımızın yanından hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız. İlçemizde yerleşen depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Ramazan Bayramı'nda da depremzedelerimizi unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, ilçemize, ülkemize, bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."





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