Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçleri ve depremzedelerle bayramlaştı

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Mardin'e gelerek yurtlara yerleştirilen afetzedelerin bayramını kutladı.

Vali Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile Mardin Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Irak'ın Gara bölgesinde geçen yıl terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kabrinizi ziyaret eden Demirtaş, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua ederek, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Komanda Taburu ile kentteki uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı.

Vali Demirtaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Mardin'deki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerin de bayramlarını kutlayarak bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

Mardin-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında açıklama yapan Demirtaş, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Özellikle güvenliğin ve asayişin sağlanmasında kent genelinde 6 binin üzerinde güvenlik personelin görevlendirildiğini belirten Demirtaş, "İnşallah çok huzurlu bir bayram geçireceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımız trafik konusunda olsun sağlık konusunda olsun asayiş konusunda olsun tedbirleri tamamen aldılar." ifadelerini kullandı.

Sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan Demirtaş, trafik denetimlerin sıklaştırıldığının altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl hem ramazanı hem de bayramı buruk bir şekilde karşıladıklarını belirterek depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Demirtaş, "Devlet millet kaynaşmasıyla inşallah bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel şeklide atlatacağız." dedi.



Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.













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