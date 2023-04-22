Mardin’de arazide silahla vurulan kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin’in Derik ilçesinde kırsal arazide silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi'nde kırsal arazide silahla vurulan Vedat Günsel (27) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Günsel, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Günsel’in kuzeni Y.G. (14) gözaltına alındı.

Y.G’nin ailesine ait silahla oynadığı sırada silahın ateş aldığı ve Günsel’e isabet ettiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.