Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

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MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Şahin mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını bildirdi.



Milletin var olma mücadelesinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ile taçlandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Bugünün küçüğü yarının büyüğü olacak çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır. Daha yaşanılabilir bir dünya için, umudun ve sevginin daha çok artması için çocuklarımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşünceyle milletimizin, ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarım."







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