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Midyat bayramda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı

AA

Mardin'in adeta açık hava müzesi konumundaki Midyat ilçesi Ramazan Bayramı dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Midyat bayramda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı

MARDİN (AA) - Mardin'in adeta açık hava müzesi konumundaki Midyat ilçesi Ramazan Bayramı dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Tarihte Süryanice "Matiate" (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları ile ziyaretçilere bayramda da ev sahipliği yaptı.

Ziyaretçilerin bayram tatilinde de tercih ettiği ilçede otel ve pansiyonlar da doldu.

Kültür Sanat Yardımlaşma Turizm ve Çevre Derneği (MİDER) Başkanı Ünal Günel, AA muhabirine, huzur ikliminde ilçenin ziyaretçilerin tercihi olduğunu belirterek, ilçede yerli ve yabancı turistleri her zaman ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

Konuk evi sorumlusu Cengiz Özdemir ise 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilçede bu yoğunluğu görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Günde ortalama 4 bin kişi konuk evini ziyaret etti." dedi.

Ziyaretçilerden Mustafa Kaya Ankara'dan geldiğini belirterek, ilçeyi çok beğendiklerini belirtti.

Kaya, "Kültürel mirasa sahip çıkmak lazım. Midyat halkının konukseverliği ve tarihi eserleri görmek, gezmek ve yaşamak lazım." ifadelerini kullandı.

İstanbul dan gelen Aslı Öztürk de ilk kez Midyat'a geldiğini ve ilçeyi çok beğendiğini anlatarak, "Beni cezbeden tarihi dokunun hiç bozulmadan kalmış olması." dedi.

Diyarbakır'dan gelen ziyaretçilerden Ahmet Pala ise ilçede görülecek çok yer olduğunu ifade etti.

Muhammed Kaplan ise daha önce de ilçeyi görme fırsatı bulduğunu ve çok beğendiğini belirterek, tekrar görmek istediğini dile getirdi.

Almanya'dan gelen Evin Polat, Midyat'ı çok beğendiğini belirtti.

Eşi ile Tatvan'dan gelen Niyazi Aslan ise Midyat'tan çok etkilendiklerini anlatarak, herkese ilçeyi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.


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