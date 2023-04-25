Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca eğitime destek amacıyla deneme sınavı yapılıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin girecekleri sınavlarda başarı derecesini yükseltmek, daha iyi üniversite ve bölümler kazanmaları adına uygulanan deneme sınavları sürüyor.



26 Nisan Çarşamba günü il genelinde eş zamanlı olarak deneme sınavlarının 3'üncüsü yapılacak.



Bu kapsamda, 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 12. sınıf öğrencileri için YKS kapsamında ilk oturum olan TYT deneme sınavı gerçekleştirilecek.

İl genelinde 8. sınıflardan 17 bin 870 öğrenci, 12. sınıflardan 11 bin 784 öğrenci olmak toplam 29 bin 654 öğrenci deneme sınavına girecek.

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