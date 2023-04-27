Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde 51 bal üreticisine kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bal üreticilerinin ortak girişimi ile başlatılan Mardin Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen programlarda 51 bal üreticisine 1020 arılı kovan, 510 boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Nusaybin ilçesindeki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, daha önce 1000 çiftçiye süt sağım makineleri dağıttıklarını anımsattı.

Demirtaş, çiftçilere yaklaşık 12 bin arı kovanı dağıtacaklarını belirterek, yaklaşık 400 çiftçinin bu projeden faydalanacağını söyledi.



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