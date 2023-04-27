Kızıltepe ve Nusaybin Gençlik Merkezleri açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe ve Nusaybin Gençlik Merkezleri açıldı

AA

Kızıltepe ve Nusaybin Gençlik Merkezleri açıldı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan gençlik merkezleri hizmete girdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sınav süreçlerini desteklemek, gençlerin her alanda gelişimlerini sağlamak, gençlere yeni ufuklar kazandırmak, modern kütüphane ortamı, çeşitli kurs ve eğitimler, 8. ve 12. sınıflar için deneme sınavları ile gençlere hizmet verecek gençlik merkezlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen ile ilçelerde tamamlanan merkezleri inceledi ve açılışlarını yaptı.

Açılışların ardından Vali Demirtaş, gençlerle sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek
Kızıltepe'de Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kızıltepe'de Zergan Deresi'nde ıslah çalışmaları ...
Mardin'de babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Mardin'de babasının kamyonetle geri manevra yaparken ...
Babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında ...
Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek
Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deneme ...
Şiddet gören kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum
YEREL HABERLER Şiddet gören kadının yardım çığlığı: Ölmek ...
Kızılca kuyrukkakan, Mardin'de ilk kez objektife yakalandı
YEREL HABERLER Kızılca kuyrukkakan, Mardin'de ilk kez objektife ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.