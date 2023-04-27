Kızıltepe ve Nusaybin Gençlik Merkezleri açıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan gençlik merkezleri hizmete girdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sınav süreçlerini desteklemek, gençlerin her alanda gelişimlerini sağlamak, gençlere yeni ufuklar kazandırmak, modern kütüphane ortamı, çeşitli kurs ve eğitimler, 8. ve 12. sınıflar için deneme sınavları ile gençlere hizmet verecek gençlik merkezlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen ile ilçelerde tamamlanan merkezleri inceledi ve açılışlarını yaptı.

Açılışların ardından Vali Demirtaş, gençlerle sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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