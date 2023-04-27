Mardin'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Rasul Gezer'in (72) cenazesi toprağa verildi.
Gezer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Seyit Şükrü Akay Camisine getirildi.
Gazinin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Hacılar Mezarlığına defnedildi.
Törene Gezer'in ailesi ve yakınları ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fatih Dağhan Koçak, Emniyet Müdürü Erhan Koç, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.