Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır şoförleri Umut G. ile Yunus Ş. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, yaralananlar ve yakınları da hazır bulundu.

Sanık Umut G. ile Yunus Ş. savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyada eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu tır şoförleri Umut G, Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 47 kişi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de 9 kırsal mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
YEREL HABERLER Mardin'de 9 kırsal mahalle ve mezralarında ilan ...
Mardin'de PKK'ya operasyon; 9 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı (2)
YEREL HABERLER Mardin'de PKK'ya operasyon; 9 kırsal mahallede sokağa ...
Midyat'ta "1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Midyat'ta "1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu" ...
MARDİN'DE PKK'YA OPERASYON; 9 KIRSAL MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
YEREL HABERLER MARDİN'DE PKK'YA OPERASYON; 9 KIRSAL MAHALLEDE SOKAĞA ...
Mardin'de PKK'ya operasyon; 9 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Mardin'de PKK'ya operasyon; 9 kırsal mahallede sokağa ...
Mardin’de 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Mardin’de 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa ...
KIZILTEPE'DE AKARYAKIT YÜKLÜ TANKERDE YANGIN
YEREL HABERLER KIZILTEPE'DE AKARYAKIT YÜKLÜ TANKERDE YANGIN
Kızıltepe´de akaryakıt yüklü tankerde yangın 
YEREL HABERLER Kızıltepe´de akaryakıt yüklü tankerde yangın 
Üç boyutlu uçurtmasıyla Çin'de katıldığı festivalde altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Üç boyutlu uçurtmasıyla Çin'de katıldığı festivalde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.