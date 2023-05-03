AK Parti milletvekili adayı Kılıç, Mardin'de seçim çalışmalarını sürdürüyor

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin 1. sıra milletvekili adayı Faruk Kılıç, Kızıltepe ilçesinde partililerle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Mardin'de seçim çalışmalarını sürdüren Kılıç, Kızıltepe ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Seçim koordinasyon merkezinde gazetecilere açıklamada bulunan Kılıç, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bunun için yoğun bir çalışma içinde olduklarını, mahalle mahalle, köy köy gezdiklerini, gezilerinde halkın yoğun bir teveccühünü gördüklerini kaydeden Kılıç, "Bugün kırsalda yaklaşık 30 mahallemizi ziyaret ettik. Halk bizi hem kucaklıyor hem de sevgiyle karşılayarak bizi bağrına basıyor. Eminim ki bu teveccüh sandığa da yansıyacak." dedi.



Ülkede yürütülen çalışmalara değinen Kılıç, bu sayede büyük gelişme sağlandığını belirtti.



Kılıç, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde savunma sanayisinde, ulaşımda, sağlıkta, altyapıda ve tüm alanlarda yapılan devrimler ve icraatları vatandaşlarımız görüyor. Allah'ın izniyle önümüz ve geleceğimiz aydınlık." diye konuştu.

​​​​​​​Kılıç daha sonra esnafı ziyaret etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.