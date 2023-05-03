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Midyat Belediye Başkanı Şahin, inşası süren sosyal tesisle ilgili incelemelerde bulundu

AA

Midyat Belediye Başkanı Şahin, inşası süren sosyal tesisle ilgili incelemelerde bulundu

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede yapımı süren sosyal tesis ile ilgili inceleme yaptı.

Şahin, beraberindeki teknik heyetle Yunusemre Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal tesisin inşaatında incelemelerde bulundu.

Şahin, ilçeye kazandırılacak sosyal tesisin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal tesis, taziye salonu, sağlık kabini, giyim mağazası, 250 kişilik yemek salonu, mutfak, mescit, depodan oluşan büyük bir alanı kapsıyor. Yapılan çalışmalar sonunda altyapısı tamamen hazır hale getirilen tesis, sosyal merkezi de içinde barındıracak şekilde tasarlandı. İlçemizin büyük bir ihtiyacını karşılayacak tesisin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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