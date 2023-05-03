Mardin'de bal üreticilerine destek

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MARDİN (AA) - Mardin'de bal üreticilerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 61, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin yüzde 21, bal üreticilerinin yüzde 18 destek verdiği Mardin Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde 84 bal üreticisine arılı kovan, boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtımı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Demirtaş, çiftçilere destek olmak amacıyla 30'a yakın projenin hayata geçirildiğini, bu projelere yaklaşık 180 milyon liralık kaynak aktardığını söyledi.



Projelere Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak 80 milyon lira destekte bulunduklarını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:



"Amacımız öncellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın kendi yaşadıkları köylerinde veya mezralarında geçimlerini sağlayabilecekleri bir işinin olmasını sağlamak. Kırsal kesimde yeni istihdam alanları açmış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu projeyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."



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