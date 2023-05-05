Nusaybin'de Millet Bahçesi yapılacak

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MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi'nin çevresinde yapılacak Millet Bahçesi Projesi hazırlıkları başladı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilçeye kalıcı bir eser daha kazandırılacağını söyledi.



İlçenin Millet Bahçesine kavuşacağını kaydeden Kayabaşı, Millet Bahçesinin Çağ Çağ Deresi çevresini kapsadığını belirtti.



İlçede 99 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesinde millet kıraathanesi, 2 büfe, mescit, spor salonu, mini basketbol sahası, aromatik bitkiler bahçesi, oyun, piknik ve dinlenme alanlarının yer aldığını bildiren Kayabaşı, "Millet Bahçesi Nusaybin'imize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.



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