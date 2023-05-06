Mardin'de hayırsever desteğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de hayırsever desteğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

AA

Mardin'de hayırsever desteğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayırsever Hüseyin Çelik'in desteğiyle yaptırılan Hüseyin Erdihan Çelik Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Sanayi Mahallesi'nde hayırsever Çelik'in, kendi ve eşi adına kurduğu merkezin açılışında konuşan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, Çelik ailesine teşekkür etti.

İş insanı Çelik'in burada daha önce cami, Kur-an Kursu, imam lojmanı yaptırdığını şimdi de merkezi yaptırdığını belirten Cıdıroğlu, şöyle konuştu:

"Kızıltepe'miz, hem devletimizin yaptığı hem de böyle hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı işlerle inşallah daha güzel yerlere gelecek. Burada doğup büyüyen hayırsever vatandaşlarımızın doğduğu topraklara yatırım yapması en büyük gurur verici. Allah hayırseverimizden razı olsun."

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da merkezden yaklaşık 13 bin insanın hizmet alacağını bildirdi.

Çelik ise mahallenin ihtiyacı olan merkezi yaptırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu duanın ardından merkezin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finallerde depremde hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler için yarışacaklar
YEREL HABERLER Finallerde depremde hayatını kaybeden KKTC'li ...
Nusaybin'de Millet Bahçesi yapılacak
YEREL HABERLER Nusaybin'de Millet Bahçesi yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.