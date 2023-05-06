Mardin'de hayırsever desteğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayırsever Hüseyin Çelik'in desteğiyle yaptırılan Hüseyin Erdihan Çelik Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Sanayi Mahallesi'nde hayırsever Çelik'in, kendi ve eşi adına kurduğu merkezin açılışında konuşan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, Çelik ailesine teşekkür etti.

İş insanı Çelik'in burada daha önce cami, Kur-an Kursu, imam lojmanı yaptırdığını şimdi de merkezi yaptırdığını belirten Cıdıroğlu, şöyle konuştu:

"Kızıltepe'miz, hem devletimizin yaptığı hem de böyle hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı işlerle inşallah daha güzel yerlere gelecek. Burada doğup büyüyen hayırsever vatandaşlarımızın doğduğu topraklara yatırım yapması en büyük gurur verici. Allah hayırseverimizden razı olsun."

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da merkezden yaklaşık 13 bin insanın hizmet alacağını bildirdi.



Çelik ise mahallenin ihtiyacı olan merkezi yaptırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu duanın ardından merkezin açılışı yapıldı.

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