Hülya Koçyiğit, Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle rol aldığı filmi izledi

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MARDİN (AA) - Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Mardin'de Açık Hava Sineması’nda sevenleriyle bir araya gelerek "Gelin" filmini izledi.



Koçyiğit, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Kasımiye Medresesi'nin altında bulunan Açık Hava Sineması'nda her hafta bir filmin gösterime sunulacağı etkinliğin açılışına katıldı.

Yaklaşık bin metrekare alanda kurulu Mezopotamya Ovası'na nazır açık hava sinemasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Koçyiğit’le birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk sinemasının eskimeyen yüzü, halkın sevgilisi Koçyiğit’in filmlerini izlerken herkesin onda kendini hissettiğini aktaran Demirtaş, "Koçyiğit’in filmleri bizleri hakikaten çok duygulandırır. O duygu yüklü filmini bugün bir daha izleyeceğiz." dedi.

Koçyiğit ise Mardin’e ilk kez gelmediğini, şehre ilk geldiğinde kente aşık olduğunu söyledi.

Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere teşekkür eden Koçyiğit, "Türk sinemasına teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir sevgiyi paylaşmayı nasip etti bizlere. O nedenle iyi ki o filmleri yapmışız. O filimler bizi buluşturdu. Bu akşam seyredeceğiz filmde çok özverili bir anneyi izleyeceğiz. Bu film aynı zamanda Türk sinemasında yapılmış bütün filmlerin içinde ilk 10 filme giriyor. Bize böylesine güzel bir filmi armağan ettiği için yapımcı ve yönetmeni Lütfi Ömer Akad'a teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Koçyiğit, daha sonra 1973 yılında çekilen ve kendisinin de başrolde oynadığı "Gelin" filmini hayranlarıyla izledi.

Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Şoray’a vazo ve çiçek hediye etti.

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