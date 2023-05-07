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Mardin'de belediye sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı

AA

Mardin'de belediye sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla 10 ilçe merkezi, ilçelere bağlı 892 mahalle ve mezrada 84 personel, 40 araç, 40 ekip ve 40 ULV cihazı ile sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı yapılacak ilaçlama çalışmalarına başlandı.

İlaçlama çalışmaları 12 ay boyunca devam ediyor. İl genelinde ilaçlama hizmeti ilçelerde her gün, merkez, mahalle (köylerde) 2-7 günlük aralıklarla yapılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı önünde düzenlenen programda konuşan Vali Demirtaş, vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla 10 ilçe ve kent merkezine bağlı 892 mahalle ve mezra dahil olmak üzere mücavir alanın tamamında ilaçlama çalışmasının gerçekleştirilmekte olduğunu belirtti.

İlaçlamanın 12 ay boyunca dönem halinde devam ettiğini ifade eden Demirtaş, "Kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 dönemde ilaçlama yapılmaktadır. Doğru yerlerde doğru zamanlarda ilaçlama yapılmaktadır. Doğal hayat ve biyolojik denge hiçbir zaman göz ardı edilmemiştir." diye konuştu.

Bugün itibarıyla kent genelinde ilaçlama çalışmalarına başladıklarını anlatan Demirtaş, ilaçlamanın yıllık olarak yapıldığını belirtti.

Demirtaş, "Arkadaşlarımız sahada büyük bir mücadele gösteriyor. 40 araç ve 40 ekiple ilaçlamaya başladı. Mardin, turistik açıdan da önemli bir şehir. İnsan ve hayvan sağlığı için yıllık ilaçlamamızı yapıyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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