Mardin'de sulama kanalına atlayan kişi hayatını kaybetti

AÖF final sınavları ne zaman ve online mı yapılacak?

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Derik ilçesinde sosyal medyaya video çekmek için sulama kanalına atladığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20) dün iddiaya göre, sosyal medyaya video çekmek için ilçenin kırsal Dumluca Mahallesi'nde sulama kanalına atladı.

Bu sırada video çeken kardeşi, başını zemine çarpan ağabeyini suda hareketsiz görünce durumu çevredekilere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Lueyna El Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi otopsi için Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.