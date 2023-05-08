Mardin'de 2 katlı 500 araçlık otoparkta çalışmalar sürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince, merkez Artuklu ilçesinde yürütülen 2 katlı 500 araçlık kapalı otopark projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için Artuklu'da otopark çalışması başlattı.



Şehrin merkezinde bulunan otopark, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.



Proje tamamlandıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından otoparkın üzerine yeşil alan yapılacak. Vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği ve çocukların da oynayabileceği oyun grupları, yeşil alan gibi sosyal donatılar yer alacak.

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