Mardin'de asfalt depolama tankında çıkan yangın söndürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Karayolları 93. Şube Şefliği'ndeki asfalt depolama tankında yangın çıktı.
Sanayi Mahallesi'nde Karayolları 93. Şube Şefliği yerleşkesindeki asfalt depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 8 araç ve 40 personelle yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, yangının yaşandığı şeflikte incelemelerde bulundu.