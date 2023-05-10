Mardin'de eğitim desteğinin ikinci taksiti yatırıldı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Eğitim Destek Projesi" kapsamında 10 bin 28 öğrenciye yönelik eğitim yardımının ikinci taksitinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.



Büyükşehir Belediyesi, ikameti Mardin'de bulunan gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına destek olmak amacıyla "Gençlerimiz Geleceğimizdir" sloganıyla hayata geçirilen "Eğitim Destek Projesi" kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılındaki 3 bin lira eğitim desteğinin ikinci taksiti olan 1500'er lirayı hesaplara yatırdı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri tarımda, sanayide ve turizmde yaptıkları yatırımlarla birlikte geleceğin teminatı olan gençlere de ciddi anlamda yatırım yaptıklarını belirtti.

2021-2022 eğitim öğretim yılında başvuruları olumlu sonuçlanan 7 bin 652 öğrencinin her birine 1000’er lira olmak üzere 7 milyon 652 bin lira yardım yaptıklarını hatırlatan Demirtaş, "Bu yıl da üniversitede okuyan gençlerin müracaatlarını değerlendirdik. Birinci dönem onlara 1500 liradan 10 bin 28 öğrencimize toplam 15 milyon üzerinde ödeme yapmıştık. Öğrencilerimize söz vermiştik; 'iki dönemde 3 bin lira ödeme yapacağız' diye. Bu dönemde de ikinci taksit olan 1500 lira tüm gençlerimizin hesaplarına yatırılmış durumda. Bu yıl 30 milyon 84 bin lirayı öğrencilerimizin, ailelerimizin hesaplarına yatırdık. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.







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