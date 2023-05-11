Mardin'de biyonik kulak ameliyatı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı gerçekleştirildi.

Ameliyat, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Durucu tarafından yapıldı.

Ameliyatla her iki kulağında ilerleyici işitme kaybı olan 9 yaşındaki Eymen Aykal'ın işitme sorunu kalmayacak.

Prof. Dr. Durucu, işitme kaybının toplumda yüksek oranlarda görülen bir engel olduğunu, doğuştan işitme kaybı görülme oranının 10 bin doğumda 30 olduğunu söyledi.



Özellikle akraba evliliklerinin sık görüldüğü bölgede bu oranın daha da yükseldiğini kaydeden Durucu, "Biyonik kulaktan, doğuştan işitme kaybı olan çocuklar, sonradan işitme kaybına uğrayan çocuklar ve erişkinler de yararlanabilir. Bu sistem en sık olarak doğuştan işitme kaybı olan 4 yaşından küçük ve mümkünse 3 yaş altında işitme kaybı olan, bir yaşını tamamlamış ve işitme cihazından yarar göremediği tespit edilmiş çocuklarda uygulanır." dedi.

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