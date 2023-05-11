Mardin’deki trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı

MARDİN (AA) - Artuklu'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu Suriyeli baba ve oğlu yaralandı.
Artuklu-Nusaybin karayolunda sürücüsü öğrenilemeyen 47 PD 927 plakalı hafif ticari araçla Amud Abid’in (50) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle oğlu Hammed Abid (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe ilçesinde özel hastaneye kaldırıldı.
Baba Abid’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.