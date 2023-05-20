Mardin'de Damar Cerrahisinde Gri Alanlar Toplantısı düzenlendi

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MARDİN (AA) - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Derneği tarafından Mardin'de bir otelde düzenlenen Damar Cerrahisinde Gri Alanlar Toplantısında farklı illerden katılan damar cerrahları bir araya geldi.

Kalp ve damar cerrahisi alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin paylaşıldığı toplantıda deprem gibi doğal afetler ve damar cerrahisi başta olmak üzere farklı konular ele alındı.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak​​​​​​​, gazetecilere, Türkiye'nin değişik şehirlerinde güncel konulardaki deneyimleri kalp ve damar cerrahlarına ulaştırmak ve paylaşmak için bu toplantıları yaptıklarını söyledi.

Dernek olarak içine girdikleri oluşumlardan birinin de afet sisteminin içine girmek olduğunu kaydeden Şırlak, "Birçok cerrahi dernek ile beraber Türkiye'de bir afet sistemi derneği oluşturuldu. Biz bu sistemin içine de girdik. Bundan sonraki afetlerde bizlere daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak sisteme de entegre olduk." dedi.

Türkiye'nin her yerindeki kalpa damar cerrahileri ile eş güdümlü çalışmak istediklerini, bu nedenle bu toplantıları ülke genelinde sürdürmeyi istediklerinin altını çizen Şırlak, damar hastalıkları hakkında farkındalık yaratmak istediklerini bildirdi.

Başkent Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tankut Akay ise vatandaşlara sigaradan uzak durmaları, yeme ve içmelerine son derece dikkat etmelerini, hareketsiz kalmamaları, vücutlarına iyi bakmaları tavsiyesinde bulundu.



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