AK Parti Mardin teşkilatı Savur'da ziyaretlerde bulundu

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MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi çalışmaları kapsamında Savur ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Alma, il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle, AK Parti Savur İlçe Başkanlığında gerçekleştirdiği toplantının ardından Sürgücü, Şenocak, İşgören ve Kırkdirek mahalleleri ve esnafı ziyaret etti.



Tüm dünyanın büyük bir dikkatle takip ettiği 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kaldığını kaydeden Alma, şöyle konuştu:



"Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bu seçim ülkemizin kazanımlarına yönelik yapılacak yeni hamleler açısından önemli. Dar bir zaman çerçevesinde çalışmalarımızı Mardin'in her bir metrekaresine yaymaya çalışıyoruz. Fakat bu kısacık zaman diliminde kendilerine ulaşamadığımız değerli hemşerilerimiz olabilir. Bu kapsamda sizlerden alacağımız güçlü desteklerle 28 Mayıs akşamında inşallah doğru adamla yola devam diyecek, ülkemizin refahı ve gelişimi konusunda durmak yok yola devam diyeceğiz."

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