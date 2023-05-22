Mardin'de "2. Geleneksel Çocuk Festivali" düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde çocuklar düzenlenen festivalde eğlendi.

Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) tarafından Kuyucak Çağdaş Yaşam Ferhat Şenatalar İlkokulu'nda "2.Geleneksel Çocuk Festivali" düzenlendi.

Festivalde çevre okullardan da gelen öğrenciler, okulun bahçesinde kurulan oyun parkında oynadı.

Geleneksek oyun ve etkinliklerin de yapıldığı festivalde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Vakfı Başkanı Emel Uslu Atik, yaptığı açıklamada, 23 yıldır çocuklar ve kadınlar için gönüllü bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Geçen sene ilkini Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri festivalin bu yıl ikincisini Mardin'de yaptıklarını kaydeden Atik, "Her kadın ve çocuk bizim için çok önemlidir. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise festivalinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.









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