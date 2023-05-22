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Artuklu Belediyesinde kadrolu işçilere yüzde 110 zam yapıldı

AA

Artuklu Belediyesinde kadrolu işçilere yüzde 110 zam yapıldı

MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, belediyede çalışan kadrolu işçilere yüzde 110 zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal haklarla yüzde 110 zam kararı verilen sözleşme, Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve Belediye İş Sendikası Siirt Şube Başkanı Halit Akınay tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu işçilerine yönelik yapılacak zam mutabakat metnini Artuklu Belediyesi olarak da uygulamaya koyduklarını ifade ederek, böylece en düşük kadrolu işçi ücretinin 11 bin liradan 23 bin liraya yükseltildiğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana daima işçilerin yanında olduklarını aktaran Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde Artuklu ilçemizin geleceği için mesai arkadaşlarımızla birlikte birçok başarılı çalışmaya imza attık. Bu çalışmaların her birinde çalışanlarımızın emeği ve alın teri bulunmaktadır. Mesai arkadaşlarımıza daha iyi imkanlar sunabilmek için yetkili sendikamızla yapmış olduğumuz çalışma neticesinde kadrolu işçi statüsündeki çalışma arkadaşlarımızın aylık ücretlerinde, tüm sosyal hakları içine dahil ederek yüzde 110'luk artış gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz artışla kadrolu işçi statüsündeki ekip arkadaşlarımızın en düşük maaşı 23 bin lira olarak belirlendi. İmkanlarımız dahilinde daima personelimiz için en iyisini yapmaya gayret gösterdik. İnşallah bu oran tüm işçi kardeşlerimizi memnun edecektir. Bir yıla yakın süredir beraber yürüdük, bundan sonra da daha adil ve daha eşit bir şekilde mesai arkadaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. Bu ilçe için çok büyük işler yaptık, yapıyoruz. Onun için tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, yapılan zamların tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

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