Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde 39. DYO Resim Ödülleri Sergisi açıldı

MARDİN (AA) - Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen DYO Resim Ödülleri Sergisi Mardin'de açıldı.

Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen sergide, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen 85 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkanı Feyhan Yaşar, burada yaptığı konuşmada, farklı kültürlerin birlikte yaşadığı Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin çok değerli ve gelecek vadeden bir ülke olduğunu söyledi.

Yaşar, "Onun için hep umutluyum gelecekle ilgili. Ama çalışmak lazım. Bu, sebat etmeyi, sabırlı ve sürdürülebilir olmayı ve her zaman için 'önce vatan' demeyi içeriyor. Bu bize atalarımızdan kalan, ailece ve yönetim olarak benimsediğimiz bir olgu. Bütün stratejimizi bunun üzerine yaptığımızı belirtmek isteriz. Hepimiz aynı yolda, birlikte daha güzel şeyleri başaracağımız düşünüyorum." dedi.

Sanatı çok önemsediklerini, kuruluşlarından bu yana hep sanatla iç içe olduklarını, sanatçıların da yarışmalarına büyük bir önem verdiğini dile getiren Yaşar, yakın bir zamanda 40'ıncı yarışma için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ise "DYO Resim Ödülleri" yarışmalarının ciddi bir geleneği yansıttığını söyledi.

Yarışmanın sürüyor olmasının arkasında kuşkusuz çok büyük bir vizyon bulunduğunu anlatan Ölçer, "Bu serginin ülkemizin farklı şehirlerinde gösterilmesi de bu vizyonun bir parçasıdır. Serginin bir ayağının Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Müdürü Fırat Şahin de genç bir müze olmalarına rağmen şimdiye kadar pek çok yerli ve uluslararası sanatçıya ev sahipliği yaptıklarını, şimdi de henüz büyük bir sergiye katılma fırsatı bulamayan genç sanatçıları ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Sergide, İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan'dan gelen 704 sanatçının 1066 eserle başvurduğu yarışmada ödül alan 6 eser ve sergilenmeye değer 79 eser beğeniye sunuldu.

Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.





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