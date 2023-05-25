Mardin'de AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

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MARDİN (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Mardin milletvekili seçilen Faruk Kılıç ve Muhammed Adak mazbatalarını aldı.

Mardin Adliyesine AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partililerle gelen Kılıç ve Adak, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç'tan aldı.



Adliye çıkışında açıklamada bulunan Kılıç, Mardin’imizin gelişmesi ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için hep beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kendisini yalnız bırakmayan partililere ve Mardin halkına teşekkür eden Kılıç, şöyle konuştu:



"Önümüzde cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri var. İnşallah çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı seçerek sizleri de mecliste en güzel şekilde temsil edeceğiz. 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz, sahada olmaya devam edeceğiz. 28 Mayıs akşamında Mardin'den Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güçlü bir ses vereceğiz."

Adak ise verilen yetkiye güzel bir şekilde uymak için elinden gelen gayreti göstereceğini kaydetti.

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