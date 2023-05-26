Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Savur ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 25 kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu, 5 gram toz esrar, 55 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.