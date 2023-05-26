GÜNCELLEME - Fatih'teki iş yeri yangınında yaralanan 4 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Fatih'teki iş yeri yangınında yaralanan 4 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

AA

GÜNCELLEME - Fatih'teki iş yeri yangınında yaralanan 4 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - İstanbul Fatih'te önceki gece bir pidecide çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden 4'ü tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e getirildi.

Merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesinde İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in kıldırdığı cenaze namazlarının ardından Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa aile mezarlığında defnedildi.

Hastanede sonradan vefat eden Abdulkadir Erboğa’nın cenazesinin ise henüz Mardin’e ulaşmadığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih'te pidecide çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi (2)
YEREL HABERLER Fatih'te pidecide çıkan yangında ölü sayısı ...
Öğretmen muştalı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Öğretmen muştalı saldırıda yaralandı
Mardin'de bir öğretmen husumetli olduğu kişilerce darbedildi
YEREL HABERLER Mardin'de bir öğretmen husumetli olduğu kişilerce ...
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Mardin'de AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER Mardin'de AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı
HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Mardin'de gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Mardin'de ...
Mardin'deki arazi kavgasında yaralanan 11 kişiden 1'i öldü
YEREL HABERLER Mardin'deki arazi kavgasında yaralanan 11 kişiden 1'i ...
Midyat'ta, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında eğitim verildi
YEREL HABERLER Midyat'ta, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ...
HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz yok
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir: Bizim yemin ile ...
Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
YEREL HABERLER Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
Ölmek üzere olan 2 yavru köpeğe polis memuru sahip çıktı
YEREL HABERLER Ölmek üzere olan 2 yavru köpeğe polis memuru sahip ...
Mardin'de düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi ...
Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye teşekkür ...
Mardin´de terör operasyonunda gözaltı sayısı 29´a çıktı
YEREL HABERLER Mardin´de terör operasyonunda gözaltı sayısı 29´a ...
Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde 39. DYO Resim Ödülleri Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde 39. DYO Resim ...
Mardin'de iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' kavgası; 4'ü ağır, 11 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.