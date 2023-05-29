Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

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MARDİN(AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Mayıs'ta Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında Keskin ve Aktaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kürek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 11 kişi ekiplerce kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Fikret Aktaş (45), tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mezrada güvenlik önlemi alındı, soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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