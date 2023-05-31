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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artuklu'nun tarihi sokaklarında "sağlıklaştırma" çalışmaları yapılıyor

AA

Artuklu'nun tarihi sokaklarında "sağlıklaştırma" çalışmaları yapılıyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu Belediyesince tarihi sokaklarda "sağlıklaştırma" çalışmaları yapılıyor.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin "Sokak sağlıklaştırma" çalışmaları önceden belirlenen farklı noktalarda sürüyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, bugüne kadar gerek merkez, gerekse de kırsal mahallelerde aralıksız yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Kadim Mardin'imiz, Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir tarihi geçmişi ile turizmin gözde noktalarından biri haline gelmiştir. Hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, hem de gezmek için gelen turistlerin tarihi sokaklarımızda daha rahat gezebilmeleri için geniş kapsamlı bir 'sokak sağlıklaştırma' projesini yürütüyoruz. Ekiplerimiz önceden belirlenen sokak ve caddeler başta olmak üzere kentimizdeki tarihi sokaklarımızın tamamını onarmaya çalışacak. Ekiplerimiz kentin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Meclis üyeleri arkadaşlarımızla birlikte kadim kentimiz için elimizden gelen tüm seferberliği yapıyoruz. Halkımız müsterih olsun, bugüne kadar nasıl ki hiçbir ayırım yapmadan yoğun bir çalışma içerisinde olduysak, budan sonra da aynı hızla hizmetlerimiz artarak devam edecektir."

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