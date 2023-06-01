Mardin'deki silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

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MARDİN(AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, babasının öldüğü silahlı ve sopalı kavgada ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında 23 Mayıs'ta Keskin ve Aktaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan, kürek, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada ölen Fikret Aktaş'ın (45) oğlu Abdullah Aktaş (22) da yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalanmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanmış, diğeri serbest bırakılmıştı.



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