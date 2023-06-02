Mardin Artuklu Üniversitesinde cübbe giyme töreni yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) 110 profesör, doçent doktor ve doktor öğretim üyesi için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim, kültür, sanat, teknolojide uluslararası alanda özgün, yaratıcı ve lider bir üniversite olma vizyonuyla hareket etiklerini söyledi.

İnsanlığın birikimine katkı sunan, örnek bireyler yetiştiren ve bu alanlarda özgün araştırmalar yapan lider bir üniversite olmayı hedeflediklerini ifade eden Özcoşar, şöyle konuştu:

"MAÜ artık öğrencisi, hocası ve idari çalışanları ile koca bir aile oldu. Bu aile kendi içinde uyumu sağladığı gibi Mardin'de de hemen her alanda görünür ve şehre katkı sunan bir üniversite kimliğine dönüştü. MAÜ öğrencisiyle, hocasıyla bir yandan deprem çalışmalarında en önde yer alırken diğer yandan sanayi, tarım, turizm ve akla gelebilecek çok farklı sektörlerle projeler hazırlayan, işbirlikleri yapan bir üniversiteye dönüştü. Bugün artık şehirde nereye bakarsanız üniversitenin izini görmeniz mümkün. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası alanlarda kendini ispatlamaya çalışan bir girişim ruhu da her gün biraz daha görünür hale geliyor. Kısacası MAÜ eşittir ahlak, bilgi, üretim."

Konuşmaların ardından akademik yükseliş gösteren 110 öğretim üyesi cübbe giydi.

Programda ressam İsmet Yedikardeş'e de senato kararıyla "Mardin Artuklu Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı" verildi.

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