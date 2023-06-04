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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi

AA

Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve dün başlayan yarışmaya 17 ilden 74 yamaç paraşütü pilotu katıldı.

Yarışmanın ikinci gününde ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'ne çıkan pilotlar, paraşütleriyle hedef noktasına iniş yaptı.

Yarışların sonunda genel klasmanda Şit Atış birinci, Abdulkadir Eren ikinci, Selim Çiçek üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Miransu Bekar birinci, Ayşe Dilek Kaplan ikinci, Nebahat Sarıbaş da üçüncülük elde etti.

Kulüp klasmanında da Trabzon Akyazı Havacılık Kulübü birinci, Siirt Beron Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Çakırman Sportif Havacılık Kulübü de üçüncü oldu.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki gençlerin hava sporlarıyla olan ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün manevi hatırasına saygı göstererek, fikirlerini ölümsüzleştirmeye gayret ettiklerini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"İlçemizin kimliklerinden biri de hava sporlarının önemli bir ayağını oluşturan yamaç paraşütü organizasyonları. Gençlerin hava sporlarıyla uğraşan bir nesil olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Buradaki sporcularımızın gençlerimize rol model olacağını düşünüyorum. İnşallah daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak buradaki gençlerimize örnek olmaya devam edeceğiz."

- "Bölgedeki sporcular buraya gelmek için can atıyor"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ise yarışmanın geleneksel hale getirildiğini belirtti.

Derik halkının kendilerini çok iyi misafir ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Ordu, Trabzon, Erzincan, Adana ve Mersin gibi birçok ilden sporcularımız geldi. Çok güzel bir müsabaka oldu. Meteorolojik veriler bizi zorladı ama yarışmamızı tamamlayabildik. Şehit Kaymakamımızın hayalini gerçekleştirmek bizim görevimiz. Federasyon olarak bunun bilincindeyiz. Bunun için bölgedeki bütün sporcularımız buraya gelmek için can atıyorlar ve geldiler de. Çok mutlu olduk. Potansiyeli olan bir yer, güzel bir tepemiz var. Daha da geliştireceğiz. İleri yıllarda katılım daha da fazla olacak."

Yarışmaya Mersin'den katılan ve ikinci olan Ayşe Dilek Kaplan da uçuş için kente ilk kez geldiğini, çok keyifli bir uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaplan, "Herkes çok ilgili, çok misafirperver. Arkadaşlıklar edindik, güzel uçuşlar gerçekleştirdik. Gerçekten tekrar tekrar gelmek isteyeceğim bir yer." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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