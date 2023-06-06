Mardin'de 70 yaşındaki hasta ters omuz protezi ameliyatla sağlığına kavuştu

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MARDİN (AA) - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sol omuzunda kırık ve çıkık olan 70 yaşındaki hasta, ters omuz protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Kırsal Yaylacık mahallesinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Bege Nayır'ın yapılan tetkikler neticesinde sol omuzunda kırık ve çıkık tespit edildi.

Kemik erimesi de bulunan hastaya Ortopedi uzmanı Op. Dr. Yılmaz Tutak ve ekibi tarafından ters omuz protezi ameliyatı yapıldı.



Yaklaşık 2 saat süren ameliyat esnasında hastaya latissimus dorsi ve pectoralis major kasları da transfer edilerek tedavisi tamamlandı.

Op. Dr. Tutak, yaptığı açıklamada, kırık ve çıkığın 6 ay önceden oluştuğunu, hastanın bu ameliyatın yapılabildiğini bilmediği için uzun bir süre ağrılar çektiğini aktardı.



Tutak, şöyle dedi:



"Hastaya ters omuz protezi ameliyatının dışında latissimus dorsi ve pectoralis major kaslarını transfer ederek Mardin'de daha önce yapılmayan bir eklemeyi yapmış olduk. Yaklaşık 2 saatlik bir ameliyattan sonra omuz ağrılarında ve gece yatmalarında belirgin düzelme gerçekleşti. Hastamıza şifalar diliyoruz."

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr.Oktay Bulut ise yaklaşık 6 aydır ciddi omuz ağrısı olan hastanın ameliyatının hastanede yapılarak sağlığına kavuşması nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hastanın eşi Mehmet Nezir Nayır da eşinin kolundaki ağrılar yüzünden 5 aydır rahat bir şekilde uyku uyumadığını belirtti.

Bege Nayır da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.





























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