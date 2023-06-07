Midyat'ta belediyeden işletmelere yönelik denetim

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İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

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MARDİN (AA) - Midyat Belediyesi Ruhsat ve Denetim ile Zabıta müdürlükleri ekiplerince işletmelerde ruhsat, gramaj, fiyat tarifesi, mutfak temizliği, paketli ürünlerin son kullanma tarihi ve sağlık koşullarına uygunluk gibi konularda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda, Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerini ortadan kaldırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Denetimlerde ekipler, bazı konularda iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Denetimlere, Zabıta Müdürü Bayar'ın yanı sıra Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü Zeyni Seven, Gıda Mühendisi Esra Demirdağ ile ilgili personel de katıldı.

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