Mardin'de ileri bir endoskopik tanı ve tedavi yöntemi olan ERCP işlemi yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalı gibi sorunları teşhis ya da tedavi etmek için uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemi gerçekleştirildi.

Hastanede uygulanan işlemde 2 hastanın safra kanalındaki taşlar ERCP işlemi ile alındı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oktay Bulut, hastanede son zamanlarda özellikli ameliyat ve işlem sayılarının arttığını ve önemli başarılı operasyonlara imza attıklarını söyledi.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğünün önemli desteklerini gördüklerini aktaran Bulut, "Artık ERCP noktasında da ilimizde hizmet verilmeye başlandı. Bu tarz hastalarımızı daha önce il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk." dedi.

Gastroenteroloji uzmanı Doç.Dr Kadri Atay da hastanede ilk olarak başladıkları işlem 2 hastaya uyguladıklarını aktardı.



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