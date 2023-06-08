Midyat'ta Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı



Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda, gerçekleştirilen toplantıda, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülere yönelik düzenlenecek kurslar ve yapılacak yardımlarla ilgili kararlar alındı.

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, SYDV Müdürü Ahmet Kurnaz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ve Koruma Kurulu üyeleri katıldı.

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