Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Mardin'de otel açılışına katıldı

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MARDİN (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otel açılışına katıldı.

Artuklu-Kızıltepe kara yolunda bulunan otelin açılışında konuşan Arınç, birçok zenginliği içinde barındıran Mardin’in kadim bir medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tarihi kentin turizmde önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayan Arınç,"Burada etnik ve dini farklılıkları sebebiyle geçmişten bu yana yaşamış kavimler, milletler, topluluklar var. Halen bir kısmı ile birlikte yaşıyoruz. Onlar buranın zenginliği, yerlileri sahipleri aslında. Biz onlarla yıllarca barış ve hoşgörü şehri olan Mardin’de birlikte yaşamışız"diye konuştu.

- "Tüm girişimcileri Mardin’imize yatırım yapmaya davet ediyorum"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise Mardin’in binlerce yıllık tarihin, sayısız kültürün, dillerin ve dinlerin kesişim noktası olduğunu ifade etti.

Bu coğrafyada Asur’dan Roma’ya ve Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyetin geride bıraktığı eserler, konuklarını ağırlamaya devam ettiğini kaydeden Demirtaş, "Bu eşsiz medeniyet mirası, bugün bize tarih ve kültür turizmi olarak dönmektedir. Evlatlarımıza emanet olarak bırakacağımız bu mirası korumak ve ülke ekonomimize turizm girdisi sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Kentte farklı kategorilerde turizm işletme belgeli tesislerin toplam yatak kapasitesi 7 bin 500 olduğunu, aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Mardin’in konumunu ve turizm başta olmak üzere, tarım, sanayi, finans ve lojistik potansiyelini değerlendirdiğimizde bu kapasitenin yeterli olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Mardin’de mutlaka turizm işletme belgeli tesis sayısını ve beraberinde yatak kapasitesini daha yukarılara çıkarmalıyız. Buradan bu açılış vesilesiyle hali hazırda turizm sektöründe hizmet üreten veya bu alana yatırım yapmak isteyen tüm girişimcileri Mardin'imize yatırım yapmaya davet ediyorum. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmin tüm alanlarında ilimize yatırım yapacak tüm girişimcilere, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

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