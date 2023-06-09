Mardin’de Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi ibadete açıldı

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MARDİN (AA) - Mardin’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Sultan Şeyh Musa Camii ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan cami ve külliyenin açılışı yapıldı.

Sultan Şeyhmus Türbesi'nin bulunduğu Sultanköy Mahallesi'nde yaptırılan cami ve külliyenin açılışında konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan yardımcılığı döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile çok küvetli bir bağ oluşturduğunu anımsatan Arınç, şöyle konuştu:



"Vakıflar dini bir kavramdır. İslam'da örnekleri vardır. Şimdi Avrupa’da da ABD’de vakıf benzeri kuruluşlar var. Ama bizdeki gibi dini amaçla kurulmuş, Allah’ın rızasının gözeten, kendine ait bir takım mal varlığını insanların hizmetini tahsis eden başka bir kurum bulamazsınız."

Mardin'in birlikte yaşama kültürünü en güzel örneklerini başında geldiğini aktaran Arınç, "Geçmişte acı günler yaşadık. Terörün azgın olduğu günler vardı. Şimdi bu günler inşallah bir daha gelmemek üzere gitti. Artık huzur içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise tarihi kentin, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Açılışı yapılan cami ve külliyenin ilin önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Bu eserin ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Konuşmaların ardından cami ve külliyenin açılışı dualarla yapıldı.





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