Mardin'de "Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı" düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin'de GAP Bölge Kalkınma İdaresi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğiyle "Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı" gerçekleştirildi.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 2,7 milyon dekar işlenen tarım alanına sahip bir kentin üniversitesi olarak ülkenin tarım politikalarına katkı sunmak amacıyla Tarım Bilimler ve Teknoloji Fakültesi kurduklarını anımsattı.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalı akademik çalışmalar ile toprağın verimini canlandıran projeler ürettiklerini kaydeden Özcoşar, "Kurduğumuz Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması ve bölgesel küresel üretimin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahaya inen, çiftçiye, tarım sektörüne dokunan bir anlayışla çalışılmasının ve sahada bu çalışmaların somut etkilerinin hissedilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Özcoşar, tarıma dair yapılacak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ise programın tarım sektöründe enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıracağına ve sektör paydaşları arasında işbirliğini teşvik edeceğine inandığını kaydetti.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner de etkinliğin tarımsal sulamada enerji verimliliğiyle ilgili güncel bilgilerin paylaşılmasını, deneyimlerin aktarılmasını ve en iyi uygulamaların sunulmasını amaçladığını belirtti.

Konuşmaların ardından akademisyenler bildirilerini sundu.

Programda, Özcoşar, Maral, Çetiner ve Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ) adına Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bolatkale'ye katkılarından dolayı plaket verildi.

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