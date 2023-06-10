Mardin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cevizpınar Mahallesi'nde O.D'nin ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu "torbacı" usulü ile uyuşturucu sattığını tespit etti.

Şüpheli adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 300 gram metamfetamin, 100 gram toz esrar, 14 tarihi sikke, tabanca, 22 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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