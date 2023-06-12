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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de EDS 15 Haziran'da devreye alınıyor

AA

Mardin'de EDS 15 Haziran'da devreye alınıyor

MARDİN (AA) - Mardin’de, trafiğin kontrol altına alınması için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) 15 Haziran’da devreye alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların çokça yaşandığı devlet yollarında trafik akışının kontrol altına alınması için EDS hayata geçiriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde bulunan 318 kilometrelik devlet yolunda yaşanan maddi ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde uyumunun sağlanması, trafik durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesi ve izlenmesi amacıyla başlatmış olduğu çalışmaları tamamladı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde özellikle ölümlü trafik kazalarının çok yaşandığı: Mardin-Kızıltepe, Kızıltepe-Mardin, Şanlıurfa-Mardin, Mardin-Şanlıurfa, Mardin-Şırnak, Şırnak-Mardin, Mardin-Diyarbakır, Diyarbakır-Mardin, Batman-Mardin ve Mardin-Batman karayollarından oluşan 10 devlet yolunda EDS'yi devreye alarak trafik akışını denetim altına alacak.

Belirlenen noktaların tamamı kent giriş ve çıkışlarındaki trafiği iyileştirmek amacıyla seçildi. EDS, Mardin ve bölgedeki tüm vatandaşları etkileyecek.

Projeyle, kaza oranlarının düşürülmesi, ölüm oranlarının azaltılması, devlet yollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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