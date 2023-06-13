Mardin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

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MARDİN (AA) - Mardin'de tefecilik yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Merkez Artuklu ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok sayıda senet, ajanda, dekont, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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